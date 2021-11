Trotz seiner DNA am Tatmesser: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Raubüberfall in Salzburg

Rumänen (39) wird am Landesgericht Salzburg versuchter schwerer Raub angelastet. Der am Dienstag gestartete Prozess geht am 23. Dezember weiter.

Weil er bereits am 20. Dezember 2018 mit einem unbekannten Komplizen vermummt, unter Vorhalt von Schusswaffen und Mitführen eines Klappmessers in einer Wohnung in der Stadt Salzburg zwei Männer zu berauben versucht haben soll, stand Dienstag ein Rumäne (39) vor Gericht. Während der Wohnungsbesitzer damals von einem Täter am Boden fixiert wurde, wehrte sich sein Freund gegen den zweiten Täter massiv und wurde dabei mit besagtem Klappmesser verletzt, das letztlich in der Wohnung zurückblieb. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Staatsanwältin Sandra Lemmermayer war im Prozess (Vorsitz: Richterin Anna-Sophia Geisselhofer) überzeugt: Der Angeklagte, er hat etliche, relativ lang zurückliegende Vorstrafen, "ist einer der Räuber. Am Messer wurden DNA-Spuren sichergestellt, die definitiv von ihm sind."

Der Rumäne (Verteidiger: RA Franz Essl) beteuerte hingegen, er sei zur Tatzeit gar nicht in Salzburg, sondern bei seiner leiblichen Mutter in OÖ gewesen. Und dass sich auf dem Klappmesser die DNA des Rumänen finde, erklärte Anwalt Essl so: "Vater und Stiefmutter meines Mandanten leben schon lang in einer Wohnung ganz in Tatortnähe - früher wohnte auch der Angeklagte dort und ließ dort etliche Gegenstände zurück, wie seine Anglerausrüstung, Geschirr oder mehrere Messer, darunter auch das besagte Klappmesser. Irgendwann gegen Ende 2018 hat die Stiefmutter diese Dinge entsorgt und neben einer Mülltonne abgestellt; viele Leute hatten dann Zugang zu den Sachen." Der Prozess wurde auf 23. Dezember vertagt.