Trotz Streits mit der Gemeinde: Anifer Solar-Rebell erhielt österreichweiten Preis

Wenn es nach der Gemeinde geht, muss Michael Resch seine PV-Anlage an seinem Haus abmontieren. Doch er weigert sich. Jetzt hat er einen Preis erhalten.

Michael Resch vor seiner Anlage im vergangenen Jahr. Der Anifer tüftelt an der idealen Ausrichtung seiner Module, um möglichst autark leben zu können.

Michael Resch hat mit seiner PV-Anlage auf seinem Haus an der Königsseeache in Anif-Niederalm den Österreichischen Solarpreis gewonnen. Der Preis wird einmal im Jahr vom Verein Eurosolar mit Sitz in Wien und Bonn vergeben und ehrt herausragende Projekte im Bereich ...