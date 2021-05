"Trucker Babe" wiegt nun nur mehr halb so viel

Isabella Rieder hatte zu viel Gewicht. Die Truckerin aus Strobl wog noch vor knapp zwei Jahren 129 kg. Nach einer Magen-OP wiegt sie heute 65 Kilogramm.

Irgendwie dreht sich bei Isabella Rieder alles ums Gewicht: Denn ihr Arbeitsplatz wiegt knapp 15 Tonnen. Unbeladen. Und ist "Schakeline", pinker Sattelschlepper, einmal befüllt, sind es 40 Tonnen. Isabella Rieder aus Weißenbach in Strobl, "Trucker Babe" der ATV-Serie, ist eine von sehr wenigen Lkw-Fahrerinnen. Ihr 480-PS-starkes Sattelfahrzeug "Schakeline" der Firma Silo-Melmer in Imst in Tirol ist ihr in fünf Jahren ans Herz gewachsen. Damit transportiert die Lkw-Fahrerin Baustoffe, Streusalz, Sand etc., die sie hauptsächlich innerhalb Österreichs und in Deutschland zu ...