Trümmerhaufen wird zum Bike-Gelände

Der Verein Bike Infection baut ein offenes Trainingsgelände für Mountainbiker und wertet damit nebenbei das Landschaftsbild auf.

Das von Anfang an umstrittene und für seine Hässlichkeit bekannte Gewerbegebiet in Bruck, das direkt an das Naturschutzgebiet Zeller See Südufer grenzt, wird aufgewertet. Der Verein Bike Infection aus Kaprun errichtet auf einem Teil der Fläche ein Trainingsgelände für Mountainbiker mit mehreren verschiedenen Strecken. Währende Bike-Parks normalerweise viel Landschaft verbrauchen, wird hier wieder Lebensraum geschaffen. Derzeit nützt eine Baufirma die 8000 Quadratmeter große Fläche als Lagerplatz. Schrott, Baumaschinen, große Haufen von Steinen und Rohre liegen hier von der Pinzgauer Straße ...