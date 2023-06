Tschechisches Paar bestreitet serienweise Einbrüche in Hotelzimmer im Pongau

Die Beweislast ist erdrückend - dennoch beteuert das tschechisches Duo am Dienstag im Prozess am Salzburger Landesgericht seine Unschuld.

Weil sie vor allem im Pongau in Serie in Hotelzimmer eingebrochen und erhebliche Beute gemacht haben sollen, saßen am Dienstag zwei Tschechen, eine Frau (31) und ihr Freund (32), in Salzburg vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Victoria Winkler).

Vor allem im Jänner sowie Anfang März 2023 soll das Paar, ausgestattet mit einer Vielzahl an Plastikkarten (Scheck-, Zimmer-, Vorteilskarten), in die Zimmer eingedrungen sein. Am 3. März wurden die beiden nach einem mutmaßlichen Einbruch in einem Hotel in Großarl festgenommen - in ihrem Gepäck wurden Dutzende deformierte Karten, 22 Schlüssel zum Nachsperren, zwei Handfunkgeräte, 13.000 Euro Bargeld und 150 Schweizer Franken gefunden. Bereits im Jahr 2021 soll das Paar laut Staatsanwältin Elisabeth Reich in Wien einen Einbruch verübt haben.

Obwohl die Beweislast erdrückend ist (DNA der Frau auf einem an einem Tatort sichergestellten Taschentuch, Fingerabdrücke des Freundes an einem Tatort, Videoaufzeichnungen der Hotelkameras, Zeugenaussagen etc.), bestritt das in U-Haft sitzende Paar jeglichen Zusammenhang mit den Taten. Der Prozess wurde zur weiteren Beweisaufnahme auf den 20. Juli vertagt.