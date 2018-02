TU Graz und FH Salzburg starten Kooperation

Vereinbarung oll Zugang zu Doktoratsstudien an der Grazer Universität regeln.

Die Technische Universität (TU) Graz und die Fachhochschule (FH) Salzburg starten eine Kooperation. Wie am Sonntag in einer Aussendung bekannt gegeben wurde, soll damit der Zugang von Mitarbeitern der FH Salzburg mit einem abgeschlossenen Masterstudium zu den Doktoratsstudien an der TU Graz geregelt werden.

Die Verantwortlichen erhoffen sich dadurch einen reibungslosen Ablauf, auch die Zusammenarbeit in Forschungsprojekten soll ermöglicht und klar geregelt werden. Unterzeichnet wurde die Kooperationsvereinbarung vom Rektor der TU Graz, Harald Kainz sowie für die FH Salzburg von Geschäftsführer Raimund Ribitsch und FH-Rektor Gerhard Blechinger. Sie gelte ab sofort und entspreche auch der vom Wissenschaftsministerium im Plan 'Zukunft Hochschule' geforderten engeren Zusammenarbeit von Fachhochschulen und Universitäten, hieß es in der Aussendung.

(APA)