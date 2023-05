Türkei-Wahl interessiert auch viele Halleiner

Am 28. Mai findet in der Türkei die Stichwahl zwischen dem amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroglu statt.

Metin Cetin lebt seit 50 Jahren in Österreich und arbeitet im Halleiner Kino. Er interessiert sich für die Wahl in der Türkei.

Seit über 20 Jahren regiert Recep Tayyip Erdogan die Türkei. Er veränderte das Land und das politische System - vom demokratischen Aufbruch zur Autokratie. Am 14. Mai wurde gewählt. 60 Millionen Türkinnen und Türken waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Der amtierende Präsident liegt mit seiner Partei, der AKP, beim ersten Wahlgang laut Wahlbehörde mit knapp unter 50 Prozent vorn. Damit hat er keine absolute Mehrheit mehr. Sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroglu, Parteichef der größten Oppositionspartei CHP, wird von einem Bündnis aus sechs Oppositionsparteien unterstützt. Sein Wahlergebnis lag bei knapp 45 Prozent. Am 28. Mai wird es daher einen zweiten Wahlgang geben.

Halleiner verfolgen Wahl in der Türkei

Die Tennengauer Nachrichten haben sich bei Menschen mit türkischen Wurzeln in Hallein umgehört. Gülay Aytekin betreibt gemeinsam mit ihrem Mann ein Friseurgeschäft in der Halleiner Altstadt. Sie verfolgt den Wahlkampf und die Wahl im Fernsehen und auf Social Media. "Ich bin Österreicherin und wähle nicht. Es ist aber interessant zu wissen, wer vorne liegt und wer gewinnen wird. Die Leute in der Türkei sagen offen, wen sie wählen werden", sagt Aytekin. Dadurch bekäme sie ein gutes Bild von der Stimmung im Land.

Süleyman Gündüz betreibt ein Lebensmittelgeschäft in der Nähe des Bahnhofs. Gündüz ist ebenfalls Österreicher und lebt sehr gerne in Hallein. Er nimmt an den Wahlen nicht teil, weil er findet, dass ihm das als eine in Österreich lebende Person nicht zustehe. Auf die Frage, wer Präsident werde, sagt er lachend: "Erdogan wird gewinnen, weil viele denken, dass Kemal Kılıçdaroglu die Terroristen unterstützt. Daher hat er keine Chance."

Meinung wird nicht öffentlich gesagt

Mit Terroristen ist wahrscheinlich die kurdische Arbeiterpartei PKK gemeint. Sie steht auf der Terrorliste der EU. "80 Prozent der Türken in Deutschland wählen Erdogan. In Österreich ist es nicht viel anders", sagt ein junger Mann. Er hat türkische Wurzeln und ist in Österreich geboren. Seinen Namen will er nicht nennen, weil er befürchtet, dass er dann nicht mehr in die Türkei einreisen darf. Der junge Mann möchte, dass Kılıçdaroglu gewinnt, weil dieser proeuropäisch ist und das Land demokratisch regieren will. Erdogan orientiere sich an den arabischen Ländern und an Russland. "Er wird so lange wie möglich regieren und dann die Macht ohne Wahlen seinem Sohn weitergeben wollen", befürchtet er.

Politik in Österreich ist interessanter

Im Lokal Kappatokien möchte ein Gast ebenfalls seinen Namen nicht nennen. Auch er hofft, dass Kılıçdarglu gewinnt und die Türkei in die moderne Zeit bringt. Vor 100 Jahren gründete Kemal Atatürk nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches die Türkei. Mit seinen Reformen öffnete er das Land für den Westen. Das Porträt des Staatsgründers ist neben vielen Fotos von Land und Leuten im Lokal zu sehen. "Ich hoffe, dass die Türkei proeuropäisch ist und die Leute in einer Demokratie leben können", sagt er. Eine Gruppe Schüler betritt das Lokal. Auch sie wollen ihre Namen nicht nennen und nicht fotografiert werden. Ein Teenager antwortet: "Ich glaube, dass es Erdogan wird."

Metin Cetin, Obmann von der Organisation ATIB, lebt seit 50 Jahren in Österreich. Er sagt: "Die Wahl soll demokratisch sein und der Bessere für das Land gewinnen. Klar ist, dass die Entscheidung des türkischen Volkes akzeptiert wird. Mich selbst interessiert die Politik in Österreich mehr."