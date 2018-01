Türkisches Generalkonsulat in Salzburg angegriffen

Unbekannte Täter haben am Sonntag gegen 23.00 Uhr vermutlich versucht, in das türkische Generalkonsulat in Salzburg einzudringen. Sie seien durch gewaltsames Öffnen eines Gittertors auf das Areal gelangt und hätten Sicherheitskameras sowie die Glastür eingeschlagen, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg mit. Drei in der Nähe des Gebäudes Festgenommene haben mit der Tat nichts zu tun.

SN/fmt Unbekannte haben versucht in das türkische Generalkonsulat in Salzburg einzudringen. SN/fmt Unbekannte haben versucht in das türkische Generalkonsulat in Salzburg einzudringen.