Tuner wollen mit Rasern nichts zu tun haben

Nach einem tödlichen Unfall in der Stadt Salzburg sind Raser und damit auch jene, die Autos aufmotzen, in den Fokus gerückt. Tuner fordern nun ebenso härtere Strafen.

Nachdem am vergangenen Sonntag ein 17-Jähriger bei einem schweren Autounfall in der Stadt Salzburg ums Leben gekommen war, sitzt auch der Schock in der Tunerszene tief. "Es ist immer besonders schlimm, wenn es so Junge trifft", sagt Paat Olafson, der in seiner Freizeit Autos aufmotzt. Er ist seit sechs Jahren Teil der Szene und distanziert sich von Rasern.

Seit 2019 habe sich das Umfeld stark verändert, erzählt er. Damals wurde die Facebook-Gruppe "Tuning Szene Salzburg" gegründet. Seither finden ...