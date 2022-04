Tunnelaushub wird in Köstendorf per Bahn abtransportiert

Beim ersten Dialogforum zur Bahnneubaustrecke in Köstendorf präsentierten die ÖBB den neuen Projektstand. Für den Flachgautunnel wird es keine Deponie geben. Der Lärmschutz wird vorgezogen.

"Wir haben ein Jahr lang nur Gerüchte gehört. Die haben sich jetzt bestätigt", sagt Helmut Nocker von der Bürgerinitiative "Verträglicher Bahntunnel" nach dem ersten Dialogforum zur Neubaustrecke in Köstendorf. Vergangene Woche hatten die ÖBB die Bürgerinitiativen und Vertreter der betroffenen Gemeinden informiert.

Was sich bereits abgezeichnet hat, ist jetzt klar. Die ÖBB wollen das Tunnelausbruchmaterial für den 16,5 km langen Flachgautunnel nicht mehr in Karlsreith zwischen Köstendorf und Seekirchen deponieren, sondern per Bahn abtransportieren. Damit sollen die Lebensräume ...