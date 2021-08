Tunnelgegner setzen auf Schutz des Rotmilans

Der bei uns seltene Rotmilan brütet im Hutticher Holz, dort, wo die ÖBB das Ausbruchmaterial des Flachgautunnels deponieren wollen.

Recht tierisch geht es zu im Kampf gegen die Deponie für das Ausbruchmaterial des geplanten, 16,5 km langen Flachgautunnels für die Bahn-Hochleistungsstrecke. Der Steinkrebs verhinderte die Deponie im Steinbachgraben in Lochen (OÖ), Nachweise des Schwarzen Grubenlaufkäfers im Gebiet des Tunnel-Ostportals und des neuen Deponiestandortes in Karlsreith an der Grenze zwischen Seekirchen und Köstendorf zwangen die ÖBB zu neuerlichen Prüfungen.

Jetzt haben die Gegner ein Nest des ebenfalls streng geschützten Rotmilans, eines Greifvogels, der sich auf der Roten Liste ...