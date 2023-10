Im Juni starb eine 19-Jährige auf der L101. Der Fahrer flüchtete. Die Polizei bittet nun noch einmal nach Hinweisen.

Eine 19-Jährige aus dem Flachgau besuchte am Freitagabend ein Fest in Mattsee. Um 0.45 Uhr wurde sie Opfer eines Unfalls auf der L101. Sie hatte sich dort auf der Fahrbahn befunden, als ein Auto sie erfasste.

Nach dem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht im Juni in Mattsee präsentiert die Polizei Salzburg den Fall am Mittwoch um 20.15 Uhr in der Sendung "Fahndung Österreich" auf ServusTV. "Wir hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung", sagt Chefinspektor Hans Wolfgruber.

