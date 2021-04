TVB Hallein will Kunden mit Gewinnspiel in die Stadt locken

Die verschärften Corona-Maßnahmen haben auch den Halleiner Tourismusverband (TVB) Hallein/Bad Dürrnberg aufgeschreckt - mit einen Gewinnspiel will man nun dem Eindruck entgegenwirken, Hallein sei ab 30. April "abgeriegelt".

Der Vorstand des Tourismusverbands (TVB) Hallein/Bad Dürrnberg saß am frühen Dienstagnachmittag gerade bei einer Sitzung zusammen, als die Hiobsbotschaft hereinkam: schärfere Corona-Maßnahmen und verpflichtende Ausfahrtstests für die Stadt Hallein vom 30. April bis zum 9. Mai. "Da wir eh schon beinander saßen, sind wir gleich ans Werk gegangen und haben in drei Stunden diese Aktion hochgezogen", sagt TVB-Geschäftsführer Rainer Candido. "So wollen wir auch während des Ausreisetestpflicht-Zeitraums den Einkauf vor Ort forcieren und einfach die Botschaft vermitteln, ,Die Stadt ist ...