Tweng: Diebische Urlauberin "besorgte" sich in Hotel komplette Skiausrüstung

In einem Hotel in Tweng kam es am Donnerstag und Freitag 2023 zu Diebstählen aus dem Skikeller. Gleich mehreren Urlaubsgästen fehlten Teile ihrer Ausrüstung. Nach Auswertung der Überwachungskamera konnte eine 52-jährige Frau aus Deutschland überführt werden, die als Urlaubsgast ebenfalls in dem Hotel wohnte.

SN/heinz bayer Symbolbild.

Mit ihrer Zimmerkarte hatte die Deutsche Zugang zum Skikeller. Dort stahl sie eine komplette, für sie passende Skiausrüstung (Ski, Schuhe, Stöcke, Tasche, Helm und Skibrille). Die Schadenshöhe beträgt rund 2000 Euro. Die 52-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.