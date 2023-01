Tweng: Raffinierte Onlinebetrüger kamen über App an Geld einer 50-Jährigen

Opfer eines raffiniert durchgeführten Onlinebetruges ist nun eine 50-jährige Frau aus Tweng geworden. Die Frau ließ sich über SMS beziehungsweise eine App täuschen - und verlor fast 40.000 Euro.

Der Betrug begann am vergangenen Samstag. Eine 50-jährige Frau aus Tweng wurde per SMS aufgefordert, ihre Kontoanmeldedatenzu ändern. In der Kurznachricht wurde ein Link mitversendet, den die Lungauerin verwenden sollte.

Zwei Tage später, also am Montag, wurde die Frau um 19 Uhr über einen vermeintlichen Service-Techniker der Bank telefonisch kontaktiert und über die Bestätigung der Zugangsdaten eines vorausgegangenen SMS oder eMail befragt. Die auf dem Handy aufscheinende Rufnummer passte tatsächlich zur Bank, war jedoch eine technische Fälschung ("Caller ID Spoofing"). Der vermeintliche Servicemitarbeiter täuschte der Lungauerin vor, dass ihr Konto gehackt worden und durch einen Trojaner verseucht worden sei.

Danach wurde die Frau über die übliche Zwei-Stufen-Authentifizierung in die Irre geführt: Dazu wurde zur Bestätigung der Eingaben die "s.Identity"-App verwendet. Sobald sich auf dem Handy-Display des Opfers die Anzeige zur Bestätigung ändere, sollte die Frau diese Bestätigung per "s.Identity" App durchführen.

Folgend tauchten immer wieder Buchungen zur Bestätigung, etwaiger Überweisungen bzw. Umbuchungen von großen Geldbeträgen der verknüpften Firmen- sowie der Privatkonten auf.

Es ging alles sehr schnell und auch die "s.Identity"-App wurde für den unbekannten Täter bestätigt. Insgesamt wurden fünf Überweisungen durchgeführt.

Auf Grund der Überweisungen erhielt die Lungauerin, unmittelbar nach Beendigung des Telefongespräches eine Email ihrer Bank, die bestätigte, dass die "s.Identity" für Internetbanking erfolgreich aktiviert wurde.

Jetzt dämmerte der Frau, dass sie Betrügern aufgesessen war. Daraufhin ließ die Lungauerin die Konten über die Sperrhotline der Bank sperren und sie ging zur Polizei. Die knapp 40.000 Euro sind verschwunden.