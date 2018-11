Uber drängt nun auch in Salzburg auf den Taxi-Markt

Uber sorgt weltweit für Furore - und ist jetzt in Salzburg angekommen. Die ersten zwei Mietwagen, die via Uber-App zu buchen sind, sind in Salzburg unterwegs. Der Wiener Betreiber will auf 15 bis 20 Fahrzeuge ausbauen.

Ismail Yilmaz hat am Freitagnachmittag bereits eine Fahrt nach Hallstatt hinter sich. Mit an Bord: vier Touristen aus China. Gebucht haben die Besucher über eine App, die in der Taxi-Branche gefürchtet ist - Uber. Denn der Dienstleister aus den USA hält sich nicht an festgelegte Tarife und kann daher niedrigere Preise anbieten, so die Kritik. Bisher war der Fahrdienst in Österreich nur in Wien aktiv. Seit Kurzem bietet die Wiener Mietwagenfirma Luxor auch in der Stadt Salzburg über Uber vermittelte Fahrten an.