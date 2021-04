Die elektronische Vermittlungsplattform Uber kehrt nach Salzburg zurück. Das Unternehmen arbeitet mit lizenzierten Taxiunternehmern zusammen. Alle Fahrer und Fahrerinnen müssen einen Taxischein besitzen.

Seit 1. Jänner 2021 ist das neue Gelegenheitsverkehrsgesetz (GelVG) in Kraft. Es soll Taxis und Mietwagen gleichstellen. Damit können vorbestellte Fahrten wieder zum Pauschalpreis angeboten werden. Bei der Bestellung eines "UberX" werde der Fahrpreis vorab angezeigt, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens am Montag. "Der Fahrgast entscheidet dann, ob er diesen auch annehmen möchte."

Ab sofort können Salzburgerinnen und Salzburger ein "UberX" für Fahrten buchen. Sämtliche Services, wie etwa das Teilen der Strecke in Echtzeit mit Freunden und der Familie, sollen erhalten bleiben. Neu sei auch, dass Fahrten künftig auch bar bezahlt werden könnten. "Wir freuen uns, dass wir nach Wien auch in Salzburg wieder das beliebte Produkt UberX zurückbringen können", sagt Uber-Chef Martin Essl.