Üben für den Ernstfall: Pfleger und Ärzte simulieren das Behandeln von Covid-Patienten

Im Simulations-Training üben Ärzte und Pfleger der SALK das Behandeln von Corona-Patienten. Digital - mithilfe von Videokonferenzen.

Jeder Handgriff der Ärzte und Pflegekräfte wird durch Kameras an der Decke aufgezeichnet. Die Patientin im Intensivbett ist eine Schauspielerin. Es wird eine Szene nachgestellt, wie sie auf einer Covid-Station stattfinden könnte. Im Nebenraum befindet sich das Equipment für die Videokonferenz. Es sehen Ärzten und Pfleger zu, die auf der Corona-Station der Salzburger Landeskliniken arbeiten. Die Simulationstrainer und Anästhesisten Aurel Botz und Marc Baumann leiten den Kurs. "Das Training richtet sich vor allem an Ärzte und Pfleger, die in den ...