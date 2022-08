Über 100 km/h im Ortsgebiet: Polizei zog Raser in Mauterndorf aus dem Verkehr

Der Mann aus Wien musste den Führerschein abgeben.

Mit 103 km/h im Ortsgebiet wurde am Dienstag ein 26-Jähriger aus Wien in Mauterndorf auf der B 99 gemessen. Der Pkw-Lenker musste seinen Führerschein vorläufig abgeben, er wird angezeigt. Das berichtet die Polizei in einer Aussendung.