Über 500 Lungauer Schüler aktiv

Anfang Juni wurden die Bezirksmeisterschaften der Schulen durchgeführt. Aufgrund des Ersatztermines gab es an einem Tag geballtes Programm.

Unter frenetischem Applaus haben die Staffelläufe am Sportplatz in Tamsweg stattgefunden. Die VS Tamsweg I krönte sich schließlich zum Sieger.

Dank eines straffen Zeitplanes waren auch die diesjährigen Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften der Schulen ein voller Erfolg. Über 500 Schüler zeigten ihre Leistungen in den Disziplinen Sprint, Sprung und Wurf. Herausragend mit Dreikampfsieg und zwei weiteren Goldmedaillen waren Jonas Stolz (VS. St. Andrä), Keana Backhaus (VS St. Michael), Noah Schmid (VS Tamsweg) und Anna Lüftenegger (MS Tamsweg). Besonders aufgefallen: Sprint: 60m Gruppe B männlich: Lukas Moser (MS Tamsweg) mit 7,99 sek. unter 8 Sekunden. Sprung: Gruppe B m.: Jakob Müllner (MS Tamsweg) 5,13 m. Wurf: Gruppe B weiblich: Anna Lüftenegger (MS Tamsweg) 43,7 m. Wurf: Gruppe C männlich: Jakob Mandl (MS Tamsweg) 54 m.

Sprint: 100m Gruppe A männlich: David Hönegger (HAK Tamsweg) mit 11,93 sek. unter 12 Sekunden. Sprung: Gruppe A männlich: Vendel Takacs (HAK) 6,14 m. Den Sieg beim Pendelstaffel-Bewerb der Volksschulen holte sich das Team VS Tamsweg I.

Für Organisation und Durchführung zeichnete die MS Tamsweg verantwortlich. Unterstützung kam von Birgit Klampfer und von Herbert Antretter sowie von Kampfrichtern aus den Lungauer Schulen: "Ein großer Dank gilt der Lungauer Kulturvereinigung, die jedem Teilnehmer einen Smoothie bereitstellte."