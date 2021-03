Über 65-Jährige in Bad Hofgastein, Radstadt und Unken werden in der kommenden Woche geimpft

Die 7-Tages-Inzidenz liegt im Pongau bei 512,4. Einzelne Gemeinden liegen noch weit darüber. Deshalb soll es für Einwohner ab 65 Jahren von Bad Hofgastein, Radstadt und Unken ab kommender Woche möglich sein, sich sofort impfen zu lassen.

Auf Initiative von Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Gesundheitsreferent Christian Stöckl werden die gefährdetsten Altersgruppen in den vom Coronavirus stark betroffenen Gemeinden Bad Hofgastein, Radstadt und Unken umgehend geimpft. Möglich werde das, weil für das Land Salzburg etwa 3500 zusätzliche Impfdosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffes kurzfristig verfügbar sind, heißt es in einer Aussendung des Landes am Freitag.

"Diese zusätzliche Lieferung ermöglicht uns, ältere Menschen in den derzeit sehr stark betroffenen Regionen zu schützen und schwere Covid-19-Verläufe zu verhindern", betonen Haslauer und Stöckl.

Über 65-jährige werden geimpft

In drei Gemeinden breitet sich das Coronavirus derzeit im Bundesland besonders stark aus. Neben Bad Hofgastein mit einer 7-Tage-Inzidenz von 1188 und Radstadt mit 1311, wo seit Freitag 0 Uhr Ausfahrtsbeschränkungen gelten, ist auch Unken mit einer Inzidenz von 2141 (Stand Freitag, 8.30 Uhr) besonders betroffen. "Deshalb möchten wir vor allem die gefährdete Gruppe von Menschen über 65 Jahren schützen und möglichst rasch durchimpfen", betont Landeshauptmann Wilfried Haslauer. In Unken seien Ausfahrtsbeschränkungen derzeit nicht nötig, weil die aktiven Infektionen in mehreren nachvollziehbaren Clustern eingegrenzt sind.

Dosen kommen aus dem tiroler Bezirk Schwaz

Diese einmalige Initiative sei möglich, weil im Zuge des wissenschaftlichen EU-Projekts im Bezirk Schwaz in Tirol zusätzliche Dosen nach Salzburg geliefert werden. "Da die Gruppe der über 85-jährigen in diesen Gemeinden schon teils geimpft ist, gehen wir davon aus, dass wir bei einer Beteiligung von 70 Prozent in etwa 1600 bis 1700 Personen immunisieren", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl. "Weil wir diese Impfdosen vorgezogen bekommen, können wir in Salzburg dem österreichweiten Impfplan weiter folgen."