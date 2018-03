Über Sportgastein wehte zwei Tage lang ein Hauch von Grönland

Schöne Bilder gibt es vom Schlittenhunderennen vom Sonntag in Sportgastein.





Ein Hauch von Grönland wehte am Wochenende über die traumhafte Winterlandschaft von Sportgastein. Das internationale Schlittenhunderennen im Nassfeld lockte rund 90 Gespannlenkerinnen und -lenker aus sieben Nationen mit mehr als 300 Hunden sowie zahlreiche Zuseher an. Elisabeth Probst aus Baden bei Wien zum Beispiel (im Bild rechts oben bei der Vorbereitung) war eine der Teilnehmerinnen. Mensch und Tier genossen die Veranstaltung sichtlich. Absolviert wurden am Samstag und Sonntag Sprintrennen in verschiedenen Klassen, darunter auch im Skijöring.

(SN)