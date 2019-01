Über Umwege zum Traumberuf IT-Technikerin

Frauen in Technikberufen sind nach wie vor dünn gesät. Entsprechend wenige besuchen die LBS 4, die Landesberufsschule 4, wo u. a. Mechatronik, Elektrotechnik, IT-Technik und Elektronik gelehrt werden. Zwei Salzburgerinnen zeigen, wie es geht.

In allen Farben leuchten die verschiedenen Lampen im Modellkoffer, während Monika Figur und Jean Carla Paz Antelo die Steuerung am Computer überwachen. Sie haben gemeinsam am Projekt "Smarthome" gearbeitet, das samt App am Handy alles im Haus bzw. in den Räumen steuern kann: Licht, Musik, Heizung, Überwachungssystem, Rauch-, Bewegungs- und Wasseraustrittsmelder. Sogar ein intelligenter Fenstergriff ist im System, der eine Nachricht schickt, wenn vergessen wurde, das Fenster zu schließen.