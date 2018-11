Überfall auf Briefträgerin: Polizei fasst Täter nach Hinweis aus Bevölkerung

Der Raubüberfall auf eine 47-jährige Postbedienstete am Vormittag des 31. Oktober in der Siezenheimer Straße in Salzburg-Maxglan ist geklärt: Nach einem - auf die Täterbeschreibung passenden - Hinweis aus der Bevölkerung nahm die Polizei am Freitag einen 20-jährigen Bosnier fest.

Die Polizisten hatten aufgrund des Hinweises Erhebungen in Lokalen am Salzburger Hauptbahnhof durchgeführt und waren so an die Identität des jungen Bosniers gelangt. Der 20-Jährige hat keinen Wohnsitz in Österreich, hielt sich aber laut Zeugen zuletzt häufig in Salzburg auf. Am Freitagnachmittag hatte die Fahndung dann Erfolg - Kripobeamte nahmen den Mann im Bereich des Bahnhofs fest. Der 20-Jährige hatte rund 2000 Euro - und damit einen Teil der gesamten Raubbeute - noch bei sich.

Der Mann ist geständig. Er gab bei der Vernehmung zu, am Mittwochvormittag die Postbotin von hinten niedergerissen und ihr die schwarze Postgeldtasche geraubt zu haben. Der 20-Jährige wurde in die Justizanstalt eingeliefert.

Quelle: SN