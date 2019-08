Die drei Räuber gingen offenbar alles andere als sorgfältig vor. Die Polizei analysiert jetzt die gesicherten Spuren.

Neun Tag ist der brutale Überfall auf eine Juweliersfamilie inzwischen her. Drei Männer waren am 15. August in die Villa am Heuberg eingedrungen und hatten einen 41-jährigen Mann, seine 35-jährige Frau, deren beiden Kleinkinder sowie eine 26-Jährige über Stunden festgehalten. ...