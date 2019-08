Überfall auf Juweliersfamilie: Täter entführten die Opfer mit dem Auto

Die Polizei gab erste Details zum Überfall auf das Haus einer Salzburger Juweliersfamilie bekannt. Die Frau wurde gezwungen, Schmuck aus dem Geschäft zu holen.

Nach dem Überfall auf das Wohnhaus einer Salzburger Juweliersfamilie in Koppl gab die Polizei am Freitag erste Details zu den Ermittlungsergebnissen bekannt. Demnach stiegen gegen 10.30 Uhr drei mit Sturmmasken maskierte Männer über eine offene Balkontür in das Haus ein. Die Täter überwältigten das Ehepaar (41 und 35 Jahre). Das Paar wurde gewaltsam und unter Verwendung einer Faustfeuerwaffe gefesselt. Dabei wurde der Ehemann am Körper verletzt.

Ehemann wurde bei Überfall verletzt

Ebenfalls im Haus befanden sich zu dem Zeitpunkt zwei Kinder sowie eine weitere weiblich Person (26). Die 35-jährige Ehefrau wurde von den Tätern dazu genötigt, ins Geschäft in die Salzburger Innenstadt zu fahren um dort Schmuck zu besorgen. Währenddessen zwangen die Täter den Ehemann, die beiden Kinder und die 26-Jährige in ein Fahrzeug. Zwei der drei Täter fuhren mit den vier Personen in ein nahe gelegenes Waldstück. Laut Polizeibericht kam das Fahrzeug aufgrund der Fahrweise über unwegsames Gelände zum Stehen und war fahruntauglich.

Täter entführten Ehemann, Kinder und weitere Frau in ein Waldstück

Anschließend flüchteten die beiden Täter aus dem Auto zu Fuß und ließen die Opfer im Fahrzeug zurück. Auf ihrer Flucht durch den Wald traf das Duo ein Passanten-Paar, das sie bedrohten und zur Herausgabe ihres Handys aufforderten. Es sollen dabei auch Schüsse abgegeben worden sein, bevor die Täter zu Fuß weiter flüchteten. Das Paar konnte kurze Zeit darauf auf das hängen gebliebene Fahrzeug treffen und die vier Opfer befreien.

Der Ehemann verständigte gegen 12.30 Uhr die Einsatzkräfte und nahm Kontakt mit seiner Frau auf. Seitens der Polizei wurde unverzüglich eine Großfahndung eingeleitet. Im Haus der Familie entstand ein Feuer das mittels Brandbeschleuniger gelegt wurde. Wodurch das Feuer entstanden ist, ist noch unklar. Ein Brandsachverständiger wurde seitens der Staatsanwaltschaft bestellt. Auch, welche Wertgegenstände aus dem Wohnhaus erbeutet wurden, kann die Polizei derzeit noch nicht angeben. Durch das Feuer entstand hoher Sachschaden.

Von den Tätern gibt es nur vage Beschreibungen

Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt geleitet. Die Spurenauswertung ist im Laufen. Mehrere Einvernahmen sind noch ausständig. Die Betreuung der Opfer führte das Kriseninterventionsteam und die Verhandlungsgruppe der Polizei durch. Zu den Männern gibt es nur eine vage Personsbeschreibung. Alle sind zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß. Sie haben einen unterschiedlichen Körperbau, einer schlank, einer korpulent und der dritte muskulös. Alle drei waren mit Sturmmasken maskiert. Einer von ihnen trug eine Hose im Camouflage Muster.

Zeugenaussagen und Hinweise nimmt der Dauerdienst des Landeskriminalamts unter 059133/503333 entgegen.

Quelle: SN