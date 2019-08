Eine Salzburger Juweliersfamilie wurde am Donnerstag über Stunden in ihrem eigenen Haus festgehalten. Dann brach ein Feuer aus.

Zu einem Großeinsatz von Polizei, Rotem Kreuz und Feuerwehr kam es am Donnerstag zu Mittag auf dem Heuberg im Gemeindegebiet von Koppl. Männer waren in das Privathaus einer Salzburger Juweliersfamilie eingedrungen und forderten in gebrochenem Englisch die Herausgabe von Wertgegenständen. ...