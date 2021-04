Überfall auf Salzburger Juwelierfamilie: Zwei Tschechen im Juni vor Gericht

Fast zwei Jahre nach dem brutalen wie spektakulären Raubüberfall auf die Salzburger Juwelierfamilie Nadler in deren privater Villa auf dem Heuberg in Koppl wird nun zwei Tschechen der Prozess gemacht. Konkret am 7. Juni müssen sich die beiden Männer, 43 und 40 Jahre alt, für den Überfall, zu dem es am 15. August 2019, dem Mariä-Himmelfahrts-Feiertag, gekommen war, am Landesgericht vor einem Geschworenensenat verantworten.

Der Schwurgerichtsprozess wird von Richterin Ilona Schalwich-Mózes geleitet. Es geht um die Vorwürfe der erpresserischen Entführung, des schweren Raubes, der Brandstiftung und Nötigung. Strafrahmen: zehn bis 20 Jahre Gefängnis. "Den Angeklagten beziehungsweise deren Verteidigern wurde die Ladung zum Prozess am 7. Juni bereits zugestellt", sagte gerichtssprecher Peter Egger am Dienstag auf SN-Anfrage.

Fakt ist: Insgesamt drei maskierte Männer waren damals vormittags in die Nadler-Villa eingedrungen. Sie bedrohten das Juwelier-Ehepaar, deren zwei Kinder und das Au-pair-Mädchen mit einer Faustfeuerwaffe und fesselten die Opfer. Dann zwangen sie die Juwelierin, ins Geschäft in die nahe Stadt Salzburg zu fahren, um Schmuck zu holen. Währenddessen sackten die Täter in der Villa Wertsachen ein. Sie legten in der Villa Feuer (wohl um Spuren zu vernichten) und zwangen das Au-pair und die Kinder in das Auto der Familie - der Vater wurde in den Kofferraum verfrachtet. Bei der Fahrt in einen nahen Wald blieb der Wagen aber stecken. Die Täter flohen daraufhin zu Fuß, bedrohten auf der Flucht ein Spaziergänger-Ehepaar und nahm diesem unter Abgabe von Schüssen das Handy ab.

Die zwei nun im Juni vor Gericht stehenden Tschechen waren im Vorverfahren nicht geständig. Der 43-Jährige war im November 2019 in Prag gefasst und im März 2020 nach Salzburg ausgeliefert worden - der 40-Jährige wurde im Dezember 2020 gefasst und im Jänner 2021 ausgeliefert. Laut Anklage werden sie unter anderem durch ihnen zugeordnete DNA-Treffer am Tatort bzw. auf der Fluchtroute belastet. Beide Männer sind in Tschechien im engsten Sinn vorbestraft.