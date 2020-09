Überfall auf Tankstelle in der Vogelweiderstraße

Am Donnerstagabend hat ein vermummter Mann eine Tankstelle in der Stadt Salzburg überfallen. Eine Großfahndung nach dem Täter läuft.

Gegen 20 Uhr überfiel am Donnerstag ein Täter mit Sturzhelm eine Tankstelle in der Vogelweiderstraße. Zuerst soll der Täter eine mögliche Waffe im Hosenbund gezeigt haben und sich mit den Worten "Es tut mir leid ich brauche das Geld" erklärt haben. Der Angestellte der Tankstelle, der unverletzt blieb, händigte dem Täter eine noch unbekannte Summe Bargeld aus. Der Täter steckte das Geld in einen Stoffsack und flüchtete in Richtung Salzburg Nord. Ob ein Fahrzeug im Spiel war, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei sind am Laufen.

Quelle: SN