Überfall auf Trafik in Salzburg-Lehen nach langen Ermittlungen geklärt

Mehrere Monate nach einem Raubüberfall auf eine Trafik in Salzburg-Lehen ist die Tat für die Polizei weitgehend geklärt. Zwei junge Männer sitzen in Haft.

Der Überfall auf das Geschäft an der Scherzhauserfeldstraße hatte sich am 1. Dezember gegen 17.40 Uhr ereignet. Damals hatte ein dunkel bekleideter, maskierter Mann die 56-jährige Angestellte mit einer dunklen Waffe (pistolenähnlicher Gegenstand) bedroht und mit den Worten "Geld her, aber schnell" die Herausgabe von Bargeld gefordert. Danach ergriff der Räuber die Flucht.

Nach intensiven Ermittlungen konnte nun ein 19-jähriger Tennengauer als Beschuldigter ausgeforscht werden. Zur Überführung trug unter anderem eine Zeugenaussage bei.

Auch ein Betragstäter ist laut Polizeibericht identifiziert. Der 20-jährige Russe hatte die Waffe besorgt und dem Tennengauer Wechselkleidung hinterlegt. Beide Beschuldigten zeigten sich nicht geständig.

Der Tennengauer wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Untersuchungshaft in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Der Russe befindet sich bereits wegen eines anderen Deliktes in Haft.