Überfall auf zwei Jugendliche in der Stadt Salzburg - mit Messer bedroht

Die Tatverdächtigen konnten geschnappt werden.

Ein 14- und ein 15-Jähriger sind Freitagabend in Salzburg in der Ignaz-Harrer-Straße von zwei Männern überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Das Duo, 25 und 18 Jahre alt, forderte von den Jugendlichen Wertsachen mit vorgehaltener Waffe. Einer der Teenager erhielt auch mehrere Faustschläge ins Gesicht. Die beiden Tatverdächtigen wurden kurze Zeit nach dem Überfall geschnappt und in die Justizanstalt Salzburg überstellt, teilte die Polizei mit.