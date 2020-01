Die Polizistin und Ringerin Magdalena Ragginger konnte im Sommer einen Angreifer überwältigen. Ihre Erfahrungen will sie jetzt teilen.

Magdalena Ragginger war gerade auf dem Nachhauseweg. Niemals hätte sie an dem Abend im vergangenen August damit gerechnet, in der vertrauten Gegend in Wals Opfer eines Überfalls zu werden. "Als mich der Mann attackiert hat, haben meine Reflexe sofort geschaltet."

...