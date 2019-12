Überfallserie geht weiter: Zuletzt raubte ein bewaffneter Täter Geld in einer Tankstelle, zuvor kämpfte ein Geschäftsmann mit einem Räuber.

Der 38-jährige Geschäftsmann Gürel Gökhan sitzt am Montagvormittag gelassen in seinem Lebensmittelladen Ala Turka an der Maxglaner Hauptstraße und zeigt auf das große Pflaster auf seiner rechten Halsseite. "Die Wunde ist zwar nur oberflächlich, aber brennen tut es doch", sagt ...