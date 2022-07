Überflutete Keller, Bachverklausungen, Muren: heftige Unwetter im Lungau

In den Lungauer Gemeinden Zederhaus und Thomatal sorgte Starkregen und vereinzelt auch Hagel am Donnerstag am späten Nachmittag für etliche Feuerwehreinsätze. Die Salzburger Landeswarnzentrale spracht gegen 18 Uhr für Zederhaus von bereits sieben Einsatzstellen in der 1200-Einwohner-Gemeinde - es galt vor allem überflutete Keller auszupumpen und Bach-Verklausungen zu lösen.

SN/anna boschner Symbolbild.