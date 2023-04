Übergriffe auf Schülerinnen? Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen Lehrer von Flachgauer Mittelschule

Staatsanwaltschaft Salzburg sieht Anfangsverdacht und leitete Verfahren gegen Mittelschullehrer ein: Er soll Schülerinnen unsittlich berührt haben.

Der Fall, über den die SN erstmals im März berichteten, sorgte für Aufsehen. Mehrere Schülerinnen einer Mittelschule im Flachgau bezichtigen einen Lehrer, wiederholt sexuell übergriffig geworden zu sein. Die von der Schulleitung informierte Bildungsdirektion übermittelte daraufhin am 9. März eine Sachverhaltsdarstellung an die Polizei sowie auch ein entsprechendes Mail an die Staatsanwaltschaft (StA).

Faktum ist: Gegen den Lehrer ist inzwischen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren anhängig, wie Elena Haslinger, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, am Mittwoch auf SN-Anfrage sagte. "Es besteht ...