Überlebende nach Lawinenabgängen berichten: "Ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen"

Lawinenabgänge forderten zuletzt etliche Todesopfer. Wie es sich anfühlt, von den Schneemassen mitgerissen und begraben zu werden, schildern drei Überlebende.

Nur selten wird in Bergsteigerkreisen darüber gesprochen. "Ich kenne einige, die schon mal unter eine Lawine gekommen sind. Nur wird darüber nicht offen geredet", sagt Estolf Müller, Hundeführer und ehemaliger Landesleiter der Bergrettung Salzburg. Woran das liegt? "Vielleicht weil man zugeben muss, dass man doch nicht so gut ist und selbst auch mal ein bisschen riskant unterwegs war", vermutet Müller.

Allein am Wochenende rissen Schneemassen in Österreich neun Menschen in den Tod. Erstmals seit drei Jahren gab es ...