Überlebender des Seilbahnunglücks in Hallein vor 56 Jahren: "Wir hörten nur ein gewaltiges Brausen"

Walter Scheichl verlor 1965 bei einem der schlimmsten Seilbahnunglücke in Österreich seine junge Frau und wurde selbst schwerst verletzt. Angesichts des tragischen Unglücks am Lago Maggiore erinnert er sich.

Die dramatischen Bilder des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore will sich Walter Scheichl nicht anschauen. "Es reicht, was ich im Teletext gelesen habe", sagt der 86-jährige ehemalige Direktor des Privatgymnasiums Borromäum. Die Bilder des tragischen Seilbahnunglücks der Halleiner Salzbergbahn im Jahr 1965 wird er dagegen nie vergessen. Scheichl hat damals seine junge Frau verloren, er selbst wurde wie zehn weitere Personen schwerst verletzt.

"Es war der 19. März und damit Josefitag, als Lehrer hatte ich frei und meine Frau ...