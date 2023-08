"Überlegen Sie, wie wollen Sie im Alter leben?"

Die Community Nurses begleiten seit einem Jahr Senioren in Hallein in Gesundheits- und Pflegefragen. Ein Ehepaar schildert seine Erfahrungen.

Community Nurse Lisa Kosel organisierte für das Ehepaar W. einen Platz in der Tagesbetreuung und ist konstant mit den beiden in Kontakt.

Als vor einem Jahr die Community Nurses des Diakoniewerks im Auftrag der Stadt Hallein starteten, war Frau W. eine der ersten Anruferinnen. "Bei mir stand eine Augenoperation an und ich brauchte eine Betreuung für meinen Mann während dieser Zeit. Lisa Kosel hat das für uns organisiert", erzählt sie. Nach dem ersten Telefonat folgte ein persönliches Treffen. Community Nurse Kosel und das Ehepaar besprachen die aktuelle Lebenssituation und Gesundheitsthemen der beiden. Da Herr W. an Demenz erkrankt ist, war eine ganztägige Betreuung die beste Lösung. Community Nurse Lisa Kosel organisierte einen Platz in der Tagesbetreuung. "Wir waren zu einem Probetag dort und seither geht mein Mann jede Woche einen ganzen Tag hin. Weil es auch mir gefällt, gehe ich seit Kurzem ebenfalls zwei Mal im Monat mit. Die Zeit in der Tagesbetreuung ist für mich eine echte Erholung. Ich muss mich um nichts kümmern. Es gibt Frühstück, Mittagessen und ein nettes Programm", sagt Frau W. Zudem besucht das Ehepaar seit dem Winter auch das Monatscafé im Büro der Community Nurses in der Ederstraße. Daneben werden auch regelmäßigen Treffen organisiert, z. B. Tanzen, Spielenachmittage, Kreativstunden oder gemeinsame Spaziergänge.

Rechtzeitig Gedanken machen, wie man im Alter leben möchte

Das Modellprojekt Community Nursing in Hallein wird für drei Jahre von der Europäischen Union finanziert. Neben der akuten Organisation von Dienstleistungen bei Pflegebedarf geht es vor allem um die präventive Beratung bei Fragen rund um Gesundheit, Alltagsgestaltung, Pflege und Betreuung im Alter. "Wir unterstützen, wenn jemand Pflegebedarf hat oder merkt, dass es zunehmend beschwerlicher wird, den Alltag zu bewältigen. Auch für pflegende Angehörige sind wir eine Anlaufstelle", lädt Lisa Kosel ein. Sie empfiehlt, sich rechtzeitig Gedanken zu machen, wie man im Alter leben möchte.

Lisa Kosel ist seit dem ersten Anruf regelmäßig mit dem Ehepaar in Kontakt. Sie hat dabei die Gesundheit beider Eheleute im Blick. "Eine Demenz ist fordernd für die Angehörigen. Da kann man schnell überlastet sein, vor allem, wenn man selbst gesundheitliche Probleme hat. Den Haushalt schaffe ich noch selbst. Ich bin froh zu wissen, an wen ich mich wenden kann", ergänzt Frau W.

Bei Interesse kann man sich telefonisch bei den Community Nurses melden unter 0664-780 222 80 (Mo.-Do., 8-12 Uhr).