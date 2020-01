Übermütiger Nachwuchs bei den Rappenantilopen im Zoo Salzburg

Vor knapp vier Wochen kam das Rappenantilopen-Mädchen zur Welt. Zuerst lag das Jungtier mit dem braunen Fell fast regungslos im Stall. Jetzt ist die Antilope im Gehege auf großer Entdeckungstour.

Der jüngste Spross der siebenköpfigen Rappenantilopen-Familie im Zoo Salzburg hat am 13. Dezember das Licht der Welt erblickt. Die ersten Zeit lag das junge Rappenantilopen-Mädchen ganz ruhig im Stall: Warten zähle zu den großen Tugenden des Antilopennachwuchses, heißt es. Wie heimischen Rehen bleiben die Jungtiere fast regungslos in einem Versteck liegen. Geruchlos und gut getarnt durch ihr braunes Fell, warten sie stundenlang, bis die Mutter zum Säugen vorbei kommt.

Die Hörner und Hufe dienen zur Abwehr von Angriffen

Das Rappenantilopen-Mädchen ist nun fast vier Wochen alt und wird in den Strahlen der Wintersonne so richtig übermütig: Sie rennt über die große Afrika-Weide und sucht Anschluss bei den "Großen". Erwachsene, männliche Rappenantilopen tragen ein tiefschwarzes Fell. Diesem "Tiefschwarz" verdankt die Tierart ihren Namen: Rappenantilope. Bei den Rappenantilopen tragen beide Geschlechter spitze Hörner, die bis zu 1,60 Meter lang werden können. Ihre Hörner, aber auch Hufe, setzen sie erfolgreich zur Abwehr ein - bei Angriffen von Löwe, Hyäne, Leopard und Co.

Quelle: SN