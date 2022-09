Überraschung für 70-millionsten Gast auf der Großglockner Hochalpenstraße

Als Martin Preis aus Landshut am Freitag zur Mautstelle in Ferleiten kam, wartete bereits eine Delegation auf ihn: Es galt den 70-millionsten Gast zu feiern. Der Bayern erhielt einen gut gefüllten Jausenkorb und eine Glockner-Jacke.

Als Martin Preis aus Landshut am Freitag um 13.15 Uhr mit seinem E-Pkw die Kassenstelle Fusch/Ferleiten erreichte, wurde er schon von einer Delegation erwartet. Das Kassensystem hatte den Bayern als 70-millionsten Besucher der Großglockner Hochalpenstraße errechnet. Grohag- Vorstand Johannes Hörl, Roland Rauch (Geschäftsführer der Ferienregion) und Bürgermeister LAbg. Hannes Schernthaner aus Fusch überreichten Preis eine Glockner-Jacke sowie einen Jausenkorb mit Spezialitäten aus der Nationalparkregion - Pinzgau-Bräu inklusive.



Als Erholungstag zwischen zwei Bergtouren geplant

Martin Preis, der beim Sporthotel Kogler in Mittersill seinen Urlaub verbringt, hatte den Ausflug auf die Großglockner Hochalpenstraße als Erholungstag zwischen zwei Bergtouren geplant. Am Vortag hat er noch die "Drei Zinnen" erklommen. Am Freitag sollten - auf dem Weg nach Lienz - die Hohe Tauern Region samt Großglockner "erfahren" werden, ehe es auf die Dolomitenhütte geht.

"Wollen die Emissionen noch einmal halbieren"

Grohag-Vorstand Hörl: "Dass der 70 Millionste Gast in einem E-Pkw, einem BMW i4, unterwegs ist, freut uns besonders. Wir haben die Emissionen in den vergangenen Jahrzehnten bereits um 90 Prozent reduziert. Mit Hilfe der E-Mobilität wollen wir sie in den nächsten zehn Jahren noch einmal halbieren."