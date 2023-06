Überregionales Gewerbegebiet in Köstendorf steht in den Startlöchern

Die zehn Gemeinden des Regionalverbandes Salzburger Seenland teilen sich Kosten und Einnahmen.

Köstendorfs Bürgermeister Wolfgang Wagner am Eisbach in Weng, der im Zuge von Hochwasserschutzmaßnahmen renaturiert wird. Im Hintergrund die Fläche für das überregionale Gewerbegebeit.

Bereits 2007 gab es im Regionalverband Salzburger Seenland den Beschluss, ein überregionales Gewerbegebiet in Köstendorf-Weng einzurichten. Dabei sollten sich die zehn Gemeinden Berndorf, Henndorf, Köstendorf, Mattsee, Neumarkt, Obertrum, Schleedorf, Seeham, Seekirchen und Straßwalchen Kosten und Einnahmen teilen. Jetzt stehen die Bemühungen vor dem Abschluss.

Vorprüfung des Landes

"Die Unterlagen für die Umwidmung liegen derzeit beim Land zur Vorprüfung", sagt Köstendorfs Bürgermeister Wolfgang Wagner (ÖVP). Fällt diese positiv aus, werden die weiteren Schritte für die Änderung des Flächenwidmungsplans und die Erstellung des Bebauungsplans für das 5,2 Hektar gr0ße Areal gesetzt. "Bis Oktober könnte alles unter Dach und Fach sein", so Wagner. Erste Firmen könnten sich im nächsten Jahr ansiedeln, davon geht auch Regionalverbandsobmann Simon Wallner, Bürgermeister von Obertrum aus. Es gebe bereits Interessenten. Es sei sinnvoll überregional zu denken und gemeinsam Betriebe anzusiedeln. Eine Voraussetzung für das neue Gewerbegebiet in Weng ist der Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen am Eisbach, der dafür auch renaturiert wurde. Denn schon bisher waren rund 30 Objekte, Firmen und Wohnhäuser, durch Hochwasser gefährdet. Auch der Bahndurchlass in Weng wurde erneuert.

Unternehmen sollen sich mit Wohngebiet vertragen

"Wir wollen auf dem neuen Gewerbegebiet nur Unternehmen mit innovativer und ökologischer Ausrichtung, die sich auch mit dem angrenzenden Wohngebiet vertragen. Wir suchen den Dialog mit den Anrainern in der Waldsiedlung", so Bürgermeister Wagner.