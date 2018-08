Übersiedeln ist im Großarltal ein Schulsport

Das große Sesselrücken geht weiter. Großarl eröffnet seine neue Volksschule und die Kinder aus der Nachbargemeinde Hüttschlag sind ein Jahr im Großarler Ortsteil Au zu Gast.

Das Ende der Sommerferien rückt näher. Der Schulbeginn in eineinhalb Wochen wird in Großarl ein ganz besonderer sein: Die Kinder ziehen in das völlig neue Volksschulgebäude ein. Das Ausweichquartier der vergangenen zwei Jahre, die alte und dafür provisorisch erweiterte Schule im Ortsteil Au, hat trotzdem noch nicht ausgedient.

Im Schulneubau im Markt nimmt schon heute, Donnerstag, die neue Großarler Bibliothek ihren Betrieb auf. Die 110 Quadratmeter große Bibliothek bietet der öffentlichen Bücherei und der Bücherei für Neue Mittelschule und Volksschule Platz. Am Mittwoch war Bezugstermin. Büchereileiterin Erika Rohrmoser, Mitarbeiterinnen und Helferinnen waren fleißig beim Einräumen.

Am Montag, 10. September, geht es dann in der neuen Schule selbst, aber auch in der "Auschule" los. In Großarl-Au lernen in drei Klassen die Volksschülerinnen und Volksschüler aus der Nachbargemeinde Hüttschlag. Die gesamte Hüttschlager Volksschule ist für dieses Schuljahr nach Au übersiedelt, weil in Hüttschlag ein Schulum- und -zubau samt Kindergarten ansteht.

Außerdem werden für zwei Jahre alle Kindergartenkinder der Gemeinde Großarl in Au untergebracht, da im Markt nach der Schule auch der Kindergarten neu errichtet wird, erklärt Bürgermeister Hans Rohrmoser (ÖVP). Der tägliche Transport so vieler Kinder ist eine große logistische Herausforderung.

Ab September ist der Abbruch des alten Großarler Kindergartens geplant. Bis Sommer 2020 soll der neue fertig sein. "In unserer neuen Schule beginnen wir mit 180 Kindern in neun Klassen und einer Vorschulklasse." Vorsorge ist getroffen. "Der Neubau ist auf zwölf Klassen ausgelegt, also drei Klassen für jede Schulstufe." Großarl mit seinen mehr als 3800 Einwohnern wächst, die Schülerzahlen steigen leicht.

Die Neubauten sind Großinvestitionen. Die Gesamtbaukosten für die Schule mit Tiefgarage, Mehrzweckturnsaal und Bücherei betragen rund 16 Millionen Euro. "Die Kosten werden wir jedenfalls einhalten können", sagt der Ortschef. Für die Planung ist der Halleiner Architekt Karl Thalmeier verantwortlich. Die offizielle Eröffnung wird am 14. Oktober folgen. Die alte Schule in Großarl war vor zwei Jahren abgerissen worden.

Bis 2016 gab es in Au eine eigene Kleinschule mit zwei Klassen. Die Zukunft des Gebäudes - wenn es nicht mehr als Ausweichquartier benötigt wird - ist noch nicht geklärt.