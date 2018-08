Überwachungskamera: Jugendliche stahlen Spendengeld für Blinde aus Salzburger Trafik

Der blinde Trafikant Klaus Niederhuber sammelt Geld für den Sehbehindertenverein. Seit Dienstag nicht mehr: Zwei Jugendliche lenkten offensichtlich die Angestellte ab und nahmen die Spendenbox mit. Das zeigen die Bilder der Überwachungskamera.

Klaus Niederhuber muss sich am Mittwochvormittag noch immer ärgern. In seiner Trafik im Ritzerbogen in der Altstadt sammelt der 54-Jährige in einer Spendenbox Geld für den Salzburger Blinden- und Sehbehindertenverband. Seit gestern, Dienstag, ist dem nicht mehr so. Am frühen Nachmittag haben zwei Jugendliche offensichtlich die Angestellte abgelenkt und das Gefäß mit den Spenden gestohlen. Das zeigen die Bilder der Überwachungskamera.

"Die war bummvoll. Da waren sicher 200 Euro drinnen", klagt Niederhuber, der seit seiner Geburt an einer Netzhautkrankheit leidet und nur noch über zehn Prozent Sehvermögen verfügt. "Es ist ärgerlich. Die Leute haben keinen Ehrenkodex mehr. Die bestehlen jeden - ob das ein 90-Jähriger, ein Blinder oder ein Querschnittsgelähmter ist."

Der Diebstahl ereignete sich laut den Daten der Überwachungskamera am Dienstag kurz vor 14 Uhr. Mitarbeiterin Gabriele Gruber hat erst im Nachhinein bemerkt, dass die Spendenbox weg war. "Für mich ist es wie ein Lausbubenstreich herübergekommen", sagt Gruber. Der Ältere der beiden habe nach Zigaretten gefragt. "Der Jüngere hat immer so gelacht und geblödelt." A

ls sie sich kurz wegdrehte, nahm der Bub das Gefäß an sich. Sein Begleiter habe noch gefragt, ob er mit rumänischem Geld bezahlen könne. Als sie verneinte, verabschiedeten sich die beiden. Der Ältere sei 16 laut dem Ausweis, den er ihr vorgelegt habe. Den Jüngeren schätzt Gruber maximal auf 14. Trafikant Niederhuber hat bei der Polizei Anzeige erstattet.

Mit dem Geld aus den Spendenboxen finanziert der Blindenverband vor allem Hilfsmittel, die die öffentliche Hand nicht bezahlt wie Vorlese- und Farberkennungsgeräte, sagt Obmann Josef Schinwald. "Für uns ist jeder Euro extrem wichtig. Gerade bei Sozialeinrichtungen ist das Geld knapp", meint Schinwald. In Zukunft wolle er die Behälter für Spenden anhängen. "Sonst ist da nichts mehr sicher."

Quelle: SN