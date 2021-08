Uhrmachermeister mit 89 Jahren noch täglich im Geschäft

Uhrmachermeister Anton Endl dürfte der wohl älteste Unternehmer in der Linzer Gasse sein: Mit fast 89 Jahren steht er nach wie vor täglich im Geschäft.

Man kann sich in seinem Geschäft an der Ecke des Kleiderbauer-Hauses kaum umdrehen, aber Anton Endl hält wacker die Stellung. Am Sonntag, 8. August, feiert er seinen 89. Geburtstag. Immer noch steht der Uhrmachermeister sechs Tage die Woche in seinem Geschäft. Die Linzer Gasse kennt er seit 65 Jahren, als sie noch eine "Bauernstraße" war, wie er sagt - und die Landbevölkerung über diese Verbindung zum Einkaufen in die Stadt pendelte.

Persönlich tat er die ersten beruflichen Schritte ...