Ukraine: Feuerwehr spendet 80 Einsatzhelme und altes Fahrzeug

Geld, Ausrüstung und ausgemusterte Fahrzeuge sind gefragt.

Wie und was können Stadt und Land Salzburg für die Ukraine spenden? Mit dieser Fragen sind derzeit zahlreiche Abteilungen beschäftigt, nachdem Martin Panosch, Honorarkonsul für die Ukraine, mit dem Ersuchen an die Stadt herangetreten ist, ausgemusterte Fahrzeuge, die ansonst versteigert würden, abzutreten.

"Bislang hat sich bei der Berufsfeuerwehr ein abgemeldetes Einsatzfahrzeug für technische Unterstützung gefunden, das in Frage kommt. In den anderen Abteilungen, wie Bau- und Gartenamt warten wir noch auf Rückmeldungen", bestätigte Karl Schupfer, Sprecher der Stadt.

Firma aus Oberösterreich organisiert Fahrzeugtransport

Mit einer Schenkung sei man auch rechtlich abgesichert, so der Stadtsprecher und kündigte dafür einen Amtsbericht an. Geklärt werde müsse auch noch, wer de facto in der Ukraine der Empfänger der Schenker sein wird. "Für allfällige Fahrzeugtransporte in die Ukraine hat sich mittlerweile eine Firma aus Oberösterreich zur Verfügung gestellt", so Karl Schupfer.

Parallel gibt es auch beim Salzburger Roten Kreuz Überlegungen, ob man ausgemusterte Einsatzfahrzeuge abgeben könnte. Landesrettungskommandant Anton Holzer bestätigte, dass es diesbezüglich auch schon Anfragen seitens des Bundes-Rotkreuz gegeben habe. "Wir müssen die Situation noch genau evaluieren. Es ist aber nicht so, dass wir solche Fahrzeuge im Hof herumstehen haben ", sagte Anton Holzer.

Spendenaktion brachte 40.000 Euro ein

Auch beim Salzburger Landesfeuerwehrverband hat man sich über Hilfsmaßnahmen für die Ukraine Gedanken gemacht. Nach einer Umfrage bei den Mitgliedern einigte man sich auf eine Spendenaktion, die mittlerweile rund 40.000 Euro einbrachte. "Zudem hat sich die Frage gestellt, ob man auch Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung stellen könne", so Christian Pucher, Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Dabei sei man mit dem Landesverband übereingekommen, dass man 80 Feuerwehr-Einsatzhelme, alle einzeln verpackt und voll funktionstüchtig, für die Ukrainehilfe abgeben könnte. Die Empfänger werden demnach über bereits bestehende Kontakte des Landesfeuerwehrkommandos ausgewählt.