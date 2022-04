Martin Panosch, ukrainischer Honorarkonsul in Salzburg, ersuchte die Stadt Salzburg, ausgemusterte Fahrzeuge der Stadtverwaltung für die Ukraine zur Verfügung zu stellen. Bei der Berufsfeuerwehr kommt derzeit ein Fahrzeug in Frage. Kommandant Reinhold Ortler: "Wie wir das Fahrzeug rechtlich und organisatorisch in die Ukraine bringen können, muss geklärt werden." Bild: SN/BF