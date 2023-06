Ukraine-Staudamm: Salzburger Feuerwehr stellt Hilfsgüter für Krisenregion zur Verfügung

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine ist eine Hilfsaktion angelaufen, an der sich auch der Landesfeuerwehrverband Salzburg beteiligt.

Österreich unterstützt die Ukraine nach der verheerenden Zerstörung des Kachowka-Staudamms und der daraus folgenden Überflutung großer Teile der Region mit Spezialgerät. Der Salzburger Landesfeuerwehrverband lieferte dazu unter anderem Schmutzwasserpumpen und Schläuche. Michael Leprich, Geschäftsstellenleiter im Verband, sagte den SN: "Am vergangenen Donnerstag hat uns das Anforderungsersuchen erreicht. Wir haben dann nachgesehen, was wir entbehren können ohne unsere eigenen Reserven anzugreifen. Die Hilfsgüter sind dann am Freitag zum zentralen Sammelpunkt nach Wien gebracht worden."

Die Ukraine hatte sich an die EU mit der Bitte um Entsendung von Hilfsgütern gewandt. Über den Zivilschutzmechanismus kam diese Bitte dann an diverse Einsatzorganisationen in Europa. Leprich: "Wenn jeder ein bisschen etwas hergeben kann, dann ist schon viel geholfen." Personal muss nicht gestellt werden. Die zur Verfügung gestellten Pumpen seien nach einem europaweit einheitlichen Standard ausgeführt, "jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann in Europa sollte damit umgehen können," sagte Leprich.