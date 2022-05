Ukrainehilfe im Tennengau nimmt Fahrt auf

Im Lammertal läuft die kürzlich gegründete Hilfsinitiative bereits auf Hochtouren. In Puch bereitet man sich derweil auf die Eröffnung des neuen Großquartiers vor.

Rund 40 geflüchtete Kinder, Frauen und Männer sind aktuell im Lammertal untergebracht. Fast alle, die von der Initiative Ukrainehilfe Lammertal betreut werden, trafen sich am vergangenen Donnerstag beim ersten Begegnungscafé der Initiative im Rußbacher Pfarrzentrum.

Die junge Ukrainerin Ana wohnt bei einer Familie in Kuchl. Sobald sie ihre Arbeitsberechtigung bekommen hat, will die studierte Hotel- und Restaurantfachfrau als Kellnerin in Salzburg arbeiten. "Ich bin froh über die Arbeitsstelle. Wir Ukrainer wollen arbeiten und unser eigenes Geld verdienen", sagt ...