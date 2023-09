Ukrainerin bringt den Flachgau zum Tanzen

Schnell kam in Salzburg der Kontakt zur Volkshochschule zustande, für die sie ab dem Herbstsemester 2022 mit großem Erfolg Tanzkurse in Oberndorf, Lamprechtshausen und Eugendorf abhielt. An einer von ihr zusammen mit der Volkshochschule veranstalteten "Zumba-Fitnessparty" für den guten Zweck im MyGym-Prime-Fitnessstudio Salzburg nahmen im Juni Dutzende spendenwillige Frauen teil. Weitere Kurse im Flachgau wird sie ab dem kommenden Februar anbieten.

Die Österreicherinnen und Österreicher hat sie als "sehr hilfsbereit und empathisch" kennengelernt. "Wir haben sehr viel Hilfe erhalten. Ich kenne auch viele Familien, die ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben. Mein Sohn und ich wurden auch schon zu privaten Partys eingeladen", sagt Bentsionova.

Mit ihrer Familie in Charkiw ist sie fast täglich über Videotelefonie in Kontakt. "Ich mache mir große Sorgen um sie und versuche, in ständiger Verbindung zu bleiben. Wir vermissen uns, wissen aber, dass es für mich und meinen Sohn hier eine bessere Zukunft gibt", sagt Bentsionova. An eine baldige Rückkehr denkt sie daher nicht. "Es ist nicht sicher dort, meine Stadt wird noch immer angegriffen. Ich liebe Salzburg und Österreich, und wenn ich hier nützlich sein und gut leben kann, bleibe ich hier."

Arbeiten statt herumsitzen

Die 39-Jährige betont, keine Sozialhilfe zu beziehen. "Ich möchte nicht herumsitzen und von der Sozialhilfe leben. Ich will arbeiten." So wie sie hätten die meisten Ukrainer in Salzburg mittlerweile einen Job gefunden. "Der beste Weg, sich zu integrieren, ist Deutsch zu lernen und Österreicher um sich zu haben. Ich lasse mir von meinen Kundinnen die österreichischen Traditionen erklären, habe schöne Plätze in den Bergen und an den Seen besucht und habe mich mit dem politischen System beschäftigt", erzählt Bentsionova, die in ihrer Heimat auch für einen lokalen TV-Sender arbeitete und eine Sportsendung im Frühstücksfernsehen moderierte.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat sie ihr eigenes Online-Format "Women for Ukraine", in dem sie ukrainische Frauen in der ganzen Welt zu ihrer Geschichte befragt. "Sie erzählen mir, wie sie überlebt haben, geflüchtet sind und die Kraft fanden, in einem fremden Land von vorn zu beginnen. Ich hoffe, meinem Land damit helfen zu können und Putin etwas entgegenzusetzen."