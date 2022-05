Ukrainerinnen studieren an Medizinuni in Salzburg

Die Paracelsus-Privatuniversität bot zehn Plätze für Studentinnen aus der Ukraine. In ihrer Heimat war Studieren zuletzt kaum möglich.

Mariia Soliak findet sich in Salzburg schon gut zurecht. Es ist nicht der erste Aufenthalt in Österreich für die ukrainische Medizinstudentin. Ihre Schwester lebt bereits seit einigen Jahren in Niederösterreich. Sie selbst hat schon in der Schule Deutsch gelernt. "Meine Mutter hat mir immer schon gesagt: Du sollst einmal in Österreich oder Deutschland Medizin studieren."

Die Umstände, unter denen sie nun ihr Medizinstudium an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) in Salzburg absolviert, hatte sie so aber nicht geplant. ...